Mulher morre após passar mal durante treino em academia de Fernandópolis

Ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (2), em unidade esportiva da zona norte da cidade

(O ExtraNet)

Da Redação

Uma aluna morreu após sofrer um mal súbito durante um treinamento em uma academia localizada na zona norte de Fernandópolis, na manhã de sexta-feira, 02 de janeiro de 2026.

A vítima foi identificada como Verena Laudicéia de Oliveira Garcia, com cerca de 40 anos.

Atendimento de emergência

De acordo com relatos, Verena começou a se sentir mal durante a atividade física e informou que sua visão estaria escurecendo. Funcionários da academia prestaram os primeiros socorros e acionaram imediatamente as equipes de emergência.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros realizaram o atendimento no local e encaminharam a aluna ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Fernandópolis. Durante o atendimento hospitalar, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu e veio a óbito.

Apuração das causas

O corpo foi encaminhado ao SVO (Serviço de Verificação de Óbito), em São José do Rio Preto, onde exames periciais deverão esclarecer as causas da morte.

Nota de pesar e comoção

Em sinal de respeito e luto, a Academia Inova, localizada no bairro Mathias, divulgou uma nota oficial lamentando profundamente o ocorrido e confirmou a suspensão de todas as atividades neste final de semana.

O caso causou grande comoção entre alunos, funcionários e frequentadores da unidade.