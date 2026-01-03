Famílias de Palmeira d’Oeste, Vitória Brasil, Guarani d’Oeste e Ouroeste serão beneficiadas com a troca de geladeiras mais econômicas

O objetivo da iniciativa é estimular o consumo consciente e proporcionar economia na conta de energia
Os municípios de Palmeira d’Oeste, Vitória Brasil, Guarani d’Oeste e Ouroeste (SP) vão receber, entre os dias 6 e 9 de janeiro, 120 refrigeradores mais econômicos, em substituição a equipamentos ineficientes. A ação faz parte do projeto de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O objetivo da iniciativa é estimular o consumo consciente de energia elétrica e proporcionar economia na conta de energia dos clientes beneficiados.
Como funciona o projeto
Para participar, o cliente da concessionária precisa:
- Estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal);
- Ter o Número de Inscrição Social (NIS);
- Ser cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).
“Nossos técnicos avaliam as condições da geladeira ineficiente e estimam a redução do consumo de energia a partir da troca pelo equipamento novo. Além da geladeira, fazemos também a substituição de lâmpadas ineficientes por lâmpadas de LED”, explica Daniela Souza, supervisora de eficiência energética da Neoenergia Elektro.
Cronograma de entregas
Palmeira d’Oeste
06/01
Local: Rua José Morato de Toledo, nº 4497 – Clube da Terceira Idade
A partir das 10h
Quantidade: 46 geladeiras
Vitória Brasil
07/01
Local: Rua Mato Grosso, S/N – Quadra Poliesportiva
A partir das 10h
Quantidade: 12 geladeiras
Guarani d’Oeste
08/01
Local: Clube Jardim das Flores – Rua das Acácias, s/n
A partir das 10h
Quantidade: 27 geladeiras
Ouroeste
09/01
Local: Rua Pero Lobo, nº 1055 – Centro – CCI de Ouroeste
A partir das 9h
Quantidade: 35 geladeiras