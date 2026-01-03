Famílias de Palmeira d’Oeste, Vitória Brasil, Guarani d’Oeste e Ouroeste serão beneficiadas com a troca de geladeiras mais econômicas

O objetivo da iniciativa é estimular o consumo consciente e proporcionar economia na conta de energia

Os municípios de Palmeira d’Oeste, Vitória Brasil, Guarani d’Oeste e Ouroeste (SP) vão receber, entre os dias 6 e 9 de janeiro, 120 refrigeradores mais econômicos, em substituição a equipamentos ineficientes. A ação faz parte do projeto de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O objetivo da iniciativa é estimular o consumo consciente de energia elétrica e proporcionar economia na conta de energia dos clientes beneficiados.

Como funciona o projeto

Para participar, o cliente da concessionária precisa:

Estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal);

Ter o Número de Inscrição Social (NIS);

Ser cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

“Nossos técnicos avaliam as condições da geladeira ineficiente e estimam a redução do consumo de energia a partir da troca pelo equipamento novo. Além da geladeira, fazemos também a substituição de lâmpadas ineficientes por lâmpadas de LED”, explica Daniela Souza, supervisora de eficiência energética da Neoenergia Elektro.

Cronograma de entregas

Palmeira d’Oeste

06/01

Local: Rua José Morato de Toledo, nº 4497 – Clube da Terceira Idade

A partir das 10h

Quantidade: 46 geladeiras

Vitória Brasil

07/01

Local: Rua Mato Grosso, S/N – Quadra Poliesportiva

A partir das 10h

Quantidade: 12 geladeiras

Guarani d’Oeste

08/01

Local: Clube Jardim das Flores – Rua das Acácias, s/n

A partir das 10h

Quantidade: 27 geladeiras

Ouroeste

09/01

Local: Rua Pero Lobo, nº 1055 – Centro – CCI de Ouroeste

A partir das 9h

Quantidade: 35 geladeiras