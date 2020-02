Bombeiro de Urania sofre fraturas após ter moto atingida em rodovia

Segundo a polícia, vítima mora em Urânia e estava indo de moto trabalhar em Santa Fé do Sul (SP). Motorista fugiu, mas foi encontrado pela polícia.

Um cabo do Corpo de Bombeiros ficou ferido na manhã desta segunda-feira (3) ao ter a moto que pilotava atingida por um carro na Rodovia Euclides da Cunha, no trecho próximo a Santana da Ponte Pensa (SP). O motorista fugiu sem prestar socorro.

De acordo com a polícia, o bombeiro foi encaminhado para a Santa Casa de Santa Fé do Sul (SP). O hospital disse que a vítima teve fraturas na clavícula e costas, e será transferido para um hospital de São José do Rio Preto para passar por cirurgia.

Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu no Km 611. O cabo mora em Urânia e estava indo de moto para Santa Fé do Sul, onde trabalha, quando foi atingido pelo carro. O motorista não parou para ajudá-lo.

A polícia fez buscas e encontrou o motorista, um engenheiro civil de 31 anos, horas depois na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ele prestou depoimento e negou que tenha fugido, dizendo que não viu que bateu na moto, achando que tinha batido em algum animal.

O motorista foi liberado e vai responder por lesão corporal e fuga do local do acidente. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil.