Concerto ‘Suíte Cabocla’ inicia agenda de 2026 com apresentação de graça em Votuporanga no dia 16 de janeiro

Ao lado de um quinteto de cordas e percussão, Renato Gagliardi revela a versatilidade da viola caipira no palco do Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo

Concerto que revela a potência musical da viola caipira, o Suíte Cabocla dá início à sua agenda de 2026 com uma apresentação gratuita no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, em Votuporanga, no dia 16 de janeiro (sexta-feira).

A cidade é a terra natal do músico idealizador da Suíte Cabocla, Renato Gagliardi, que há mais de duas décadas se dedica à pesquisa desse instrumento que faz parte da identidade cultural do interior paulista.

Por meio de um repertório que envolve composições autorais, arranjos e adaptações de obras de grandes nomes da música brasileira e universal, o concerto cria uma conexão afetiva com o imaginário coletivo do público do noroeste paulista, evidenciando a versatilidade da viola caipira nos contextos popular e erudito.

Ao lado de um quarteto de cordas, violão de 7 cordas e percussão, Renato Gagliardi interpreta composições próprias e de nomes como Villa-Lobos, Johann Pachelbel, Piotr Tchaikovsky, Tomaso Albinoni, Pamela Wedgwood, Valdir Azevedo, Paulo Vanzolini, Angelino de Oliveira e Catulo da Paixão Cearense.

No palco, o idealizador da Suíte Cabocla está acompanhado dos músicos Camila Schneck (primeiro violino), César Monteiro (segundo violino), Adriano Reis (viola), Wallison Cruz (violoncelo), Cássio Jaber (violão de 7 cordas) e Luiz Alves “Ferrugem” (percussão).

Há mais de 10 anos na estrada, o concerto Suíte Cabocla integra a sonoridade da música raiz brasileira ao universo da música erudita, revelando a viola caipira, instrumento de identidade cultural do interior paulista e de outros interiores do Brasil, como um legítimo instrumento de concerto.

O concerto Suíte Cabocla é patrocinado pela Cotuba e realizado com apoio do Programa de Ação Cultural – ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Serviço

Concerto ‘Suíte Cabocla’, de Renato Gagliardi

Dia 16 de janeiro (sexta-feira), às 20h

Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo (Av. dos Bancários, 3299 – Jardim Alvorada, Votuporanga)

Grátis