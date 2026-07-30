Homem é preso com motoneta adulterada em Votuporanga 

O indivíduo foi flagrado pela Polícia Militar durante patrulhamento na zona sul; Honda/Biz apresentava número do chassi rasurado e ilegível.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (29.jul), após ser flagrado pilotando uma motoneta Honda/Biz, com sinais de identificação adulterados, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando pela Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, desconfiaram do condutor de uma motoneta e realizaram a consulta da placa no sistema da corporação. A verificação apontou inconsistências nas informações do veículo, motivando a abordagem.

Em seguida, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, porém, em inspeção da motoneta, os PMs constataram que o número do chassi estava rasurado e ilegível. O veículo foi apreendido e passará por perícia técnica.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o suspeito foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.