Jovem denuncia estupro em banheiro de bar no bairro Pozzobon 

A vítima de 19 anos contou à polícia que estava no estabelecimento, acompanhada por amigos e familiares, sendo surpreendida ao usar o banheiro.

Uma jovem de 19 anos denunciou ter sido vítima de estupro dentro do banheiro de um bar no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, à vítima relatou à polícia que estava no estabelecimento, acompanhada por amigos e familiares, contudo, ao utilizar o banheiro, foi surpreendida por um homem, aparentando cerca de 50 anos, que teria seguido a jovem, a trancado no local, onde sob ameaça, cometeu o abuso sexual e fugiu.

Em estado de choque, à vítima conseguiu sair do banheiro e relatou o ocorrido a pessoas próximas, que acionaram a Polícia Militar. Apesar dos esforços da corporação, o suspeito ainda não foi localizado.

A vítima foi socorrida e orientada. Já o caso passou a ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Votuporanga.