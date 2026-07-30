Emprego: Votuporanga abre 71 vagas em junho, aponta Caged 

Com a performance, município permanece no ‘azul’, já que em maio registrou a abertura de 75 empregos com carteira assinada.

Jorge Honorio

O Brasil criou 145.161 mil novas vagas de emprego formal, ou seja, com carteira assinada, em junho deste ano, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (29.jul) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Apesar do resultado positivo, o número foi o mais baixo registrado para o mês desde 2020.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 71 vagas, fruto da dinâmica entre 1.286 contratações e 1.215 demissões. O resultado para o período mantém o município no ‘azul’, já que em maio registrou a abertura de 75 empregos com carteira assinada.

No 6º mês de 2026, os resultados positivos em Votuporanga vieram dos setores de Comércio (+88), seguido pela Indústria (+23) e Construção (+4). Já no ‘vermelho’, fecharam o período os setores de Serviços (-43) e Agropecuária (-2). Confira o gráfico abaixo:

Salário médio

O salário médio real em junho foi de R$ 2.507,07. Para os trabalhadores considerados típicos, o salário foi de R$ 2.446,27, enquanto aqueles considerados não típicos tinham salário médio de R$ 2.101,51.