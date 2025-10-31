Mulher é morta durante briga com vizinho em Rio Preto 

Autor se apresentou na Central de Flagrantes e foi liberado porque o delegado entendeu que ele agiu em legítima defesa.

Uma mulher de 45 anos foi morta a facadas na noite desta quarta-feira (29.out), durante um desentendimento com um vizinho em uma área comum de apartamentos do bairro Caic, em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 21h, o mototaxista, de 47 anos, que é morador do térreo, chegava do trabalho, quando foi surpreendido por Andreia Tertulina de Oliveira, moradora do terceiro andar, que estaria armada com uma faca. Ela teria tentado atacar o vizinho, houve luta corporal e Andreia foi ferida com a própria arma branca que trazia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, realizou manobras de ressuscitação na moradora, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Ela já era conhecida nos meios policiais por ter passagens por furtos, ameaça e lesão corporal.

O mototaxista deixou o local, mas se apresentou logo depois na Central de Flagrantes, acompanhado pelo advogado Dr. Juan Siqueira: “Há registros anteriores de boletins de ocorrência feitos por ele contra Andreia. Era uma pessoa que estava sempre provocando os moradores”, afirmou o defensor.

Ao analisar o caso e as evidências no local do crime, o delegado Dr. Alceu Lima de Oliveira Júnior concluiu que o morador agiu em legítima defesa. O homem foi liberado. Ele está em estado de choque, sendo amparado por amigos e aguardando a chegada do filho, que mora em São Paulo.

O caso será encaminhado ao Distrito Policial que corresponde à área de cobertura do bairro Caic. Um inquérito será instaurado, e o caso será investigado.

O advogado criminalista Juan Siqueira disse que irá aguardar o andamento do inquérito e o arquivamento pelo Ministério Público.

