“Vacinação em dia, Pets com saúde”

Os irmãos: Bia e André Marques

É o que garante o médico veterinário André dos Marques, responsável pela Clinica Veterinária Marques, inaugurada no ultimo sábado na Santa Luzia em Votuporanga. Ele conta que a saúde dos cães e gatos está vinculada principalmente em duas ações importantíssimas, as vacinas: V10 e Raiva; que devem ser tomadas anualmente.

Vacina V-10

“Trata-se de uma das principais e mais importantes vacinas que deve constar em qualquer esquema de vacinação para cães. A vacina v10, ou décupla como também é chamada, deve ser aplicada em cães filhotes e adultos e tem atuação abrangente no sistema imunológico do animal. Uma das principais doenças que ela protege é contra Cinomose”, explica Marques.

Leishmaniose

“Em Votuporanga o clima é quente, o que facilita a proliferação do mosquito Palha, que é o transmissor da Leishmaniose. Para a proteção contra essa doença, todo cão que vive em Votuporanga deve usar coleira repelente”, orienta, Marques.

Raiva

Você já ouviu falar que agosto é o “mês do cachorro louco”? Existem diversas teorias, mas segundo o Dr. Marques, no mês de agosto a concentração de cadelas no cio aumenta e quando elas estão no período fértil, os cachorros disputam a mesma fêmea e muitas vezes essa conquista pode acabar em briga, fazendo com que, a raiva se espalhe mais facilmente entre os cães. “A raiva é uma doença causada por um vírus e uma das formas de transmissão é pela mordedura, quando um animal contaminado morde e fere o outro, pode transmitir o vírus, contribuindo para que a doença se prolifere rapidamente. Animais infectados apresentam sinais neurológicos, babam muito e ficam com aparência de “loucos”, daí a expressão “cachorro louco”.

A vacinação da Raiva deve ser logo ao término do protocolo da vacina Polivalente (V10).

Clinica Veterinária Marques

A nova Clinica

O Dr. Marques, formado em Medicina Veterinária pela Unesp de Araçatuba, disse que atua na área clinica e de cirurgia de pequenos animais, para isso ele conta com um equipamento de anestesia inalatória, que, segundo ele, fornece maior segurança. “A maior parte do fármaco que é inalado é liberado pelos pulmões, diminuindo a carga de biotransformação hepática e renal, se tornando um método anestésico mais seguro em comparação a anestesia injetável usada de forma individual. Fornecemos também de maneira terceirizada exames laboratoriais e de imagens”, explica.

Dr. Marques tem um histórico familiar no comércio. Os pais dele, Perteson e Lia Marques, são tradicionais na cidade; ele como proprietário da B & A Joias e ela, que é a presidente do Sincomerciários, importante órgão sindicalista ligado diretamente aos comerciários.

A Clinica também conta com uma forte aliada da família, trata-se de Beatriz Marques, a “Bia”, irmã de André, que o ajuda nos atendimentos já que é estudante de Medicina Veterinária. A Veterinária Marques esta instalada na Rua Ponta Porã, 3071, no bairro de Santa Luzia, com funcionamento das 8h às 18h durante a semana e aos sábados das 8h as 12, mas disponibiliza o celular 99766 – 9335 para atendimento emergencial 24h.