Marcos Tito realiza palestra de sucesso em Votuporanga

No dia 9 de setembro, o Centro de Convenções Nelson Camargo, em Votuporanga foi palco de um evento de sucesso que reuniu aproximadamente 310 pessoas para a palestra “O Impossível é Possível”, do empresário de futebol Marcos Tito. Com um público atento e participativo, o empresário e fundador do Instituto Marcos Tito, emocionou a todos ao contar sua inspiradora trajetória de vida, marcada por desafios, sonhos e superação. Nascido e criado em Votuporanga, Marcos compartilhou sua história, desde os sonhos de um menino humilde até as conquistas de um empresário reconhecido no mundo do futebol.

“Fiquei emocionado ao ver o espaço lotado, com tantas pessoas me prestigiando. Estar aqui, na minha cidade natal, compartilhando minha história, é a realização de um sonho”, afirmou Marcos Tito. A palestra foi um momento de reflexão e inspiração para todos os presentes, destacando a importância da persistência, do trabalho duro e da crença nos próprios sonhos.

O evento contou também com a participação especial do ex-jogador Amaral, que cativou o público com suas histórias e trouxe muitas risadas e descontração ao encontro. Sua presença tornou a noite ainda mais inesquecível, trazendo leveza e diversão ao compartilhar suas experiências no futebol.

“Agradeço imensamente a todos que compareceram e fizeram desse evento um marco em minha trajetória. Meu sincero agradecimento também à Prefeitura Municipal de Votuporanga e aos colaboradores pelo apoio fundamental na organização e divulgação deste encontro. Sem a participação e o envolvimento de cada um, este momento especial não teria sido possível. Que esta palestra seja o primeiro de muitos eventos que possamos realizar juntos, fortalecendo os laços com a comunidade e inspirando novos sonhos em Votuporanga”, finalizou Marcos Tito, grato e emocionado pelo sucesso do evento.