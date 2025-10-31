Consultório Municipal de Simonsen promove ação do Outubro Rosa  

A iniciativa realizada com as colaboradoras da empresa Long Ping integra as atividades de prevenção realizadas pela Prefeitura de Votuporanga durante o mês dedicado à saúde da mulher.

O Consultório Municipal “Dr. Joaquim Belarmino Vieira”, localizado no distrito Simonsen, realizou recentemente uma ação voltada às colaboradoras da empresa Long Ping, dentro da programação do Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

A atividade começou com uma ginástica laboral conduzida pelo profissional de Educação Física Kleber Schmidt, que ressaltou a importância do alongamento no ambiente de trabalho para prevenir lesões e reduzir o estresse. Em seguida, a enfermeira Jaqueline Batista ministrou uma palestra sobre prevenção, reforçando a necessidade do autocuidado e da realização regular dos exames de rotina.

Durante a ação, também foram apresentados os serviços ofertados pela unidade de saúde, com destaque para a coleta do exame preventivo e a solicitação de mamografia, medidas essenciais para o diagnóstico precoce e o acompanhamento da saúde feminina.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destacou a importância das ações contínuas de conscientização: “O Outubro Rosa é um lembrete de que a prevenção salva vidas. Nosso compromisso é levar informação e cuidado a todos os espaços, para que as mulheres tenham acesso aos serviços e entendam o valor do diagnóstico precoce”, afirmou.

