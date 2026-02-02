Mulher é morta a facadas em Rio Preto 

Vítima foi encontrada sem vida na manhã desta segunda-feira (2), no quarto da casa onde morava com o marido no bairro Estância Alvorada. Suspeito foi preso no início da tarde.

Um homem é suspeito de matar a esposa, de 29 anos, a facadas na manhã desta segunda-feira (2.fev), no bairro Estância Alvorada, em São José do Rio Preto/SP. Carolyne Cristina Ferreira, de 28 anos, foi encontrada pelo sogro no quarto da casa onde morava com o marido.

Segundo apurado, o homem, de 33 anos, que possui diversas passagens criminais por violência doméstica e roubo, fugiu, mas foi localizado por moradores e preso pela polícia no início da tarde.

A vítima e o suspeito mantinham o relacionamento há cerca de seis anos. Conforme a polícia, o crime ocorreu na casa da família do suspeito.

Ainda conforme apurado, a vítima tinha uma medida protetiva contra o suspeito, mas voltou a morar com ele há dois dias.

A motivação do feminicídio é desconhecida.