Sesc pode ganhar unidade em Votuporanga, segundo fontes não oficiais

Rumores não confirmados indicam que um projeto com protótipo já estaria definido para a construção do complexo nas proximidades da Vicinal Herbert Vinícius Mequi; estimativa informal aponta cerca de um ano e meio para a execução do empreendimento.

@caroline_leidiane

Circula de forma extraoficial a informação de que Votuporanga poderá receber uma unidade do Sesc (Serviço Social do Comércio).

Embora não haja comunicado institucional, ou liberação de terreno registrada oficialmente pela prefeitura municipal, fontes apontam que o empreendimento já teria estudos preliminares e um protótipo arquitetônico.

A possível localização seria próxima à vicinal Herbert Vinícius Mequi, em área de fácil acesso viário.

A circulação da notícia já gerou expectativa entre artistas, comerciantes e frequentadores de atividades culturais na cidade.

Caso se confirme, o Sesc reuniria espaços voltados à cultura, educação, lazer, esporte e saúde. Já que as estruturas das unidades costumam incluir teatros, shows, cinemas, exposições, bibliotecas, piscinas, academias, clínicas odontológicas, restaurantes, praças de convivência e, em algumas regiões, serviços sociais.

A base de referência mais próxima de Votuporanga é o Sesc Rio Preto, que abriga um amplo complexo localizado na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, nº 1333, no bairro Chácara Municipal, com programação cultural intensa e atividades permanentes ao longo de todo o ano.

A estimativa temporal de aproximadamente um ano e meio, se realista, envolveria aprovação de projeto, licenciamento ambiental, obras civis e acabamento das áreas técnicas e culturais.

Especialistas consultados informalmente lembram que prazos em empreendimentos culturais públicos ou semipúblicos frequentemente variam por causa de licitações, repasses e ajustes orçamentários.

Enquanto não houver nota oficial do Sesc ou da Prefeitura de Votuporanga, a recomendação é tratar o avanço como rumor: relevante para acompanhar, mas sem confirmação.

A eventual validação transformaria o cenário cultural e de lazer local, aproximando a cidade de uma estrutura semelhante à disponível em São José do Rio Preto.

Reportagem em sequência poderá buscar pronunciamento oficial do Sesc e da administração municipal, mapas do terreno indicado e cópias do protótipo alegado — informações que esclareceriam cronograma, investimentos previstos e as atividades que serão priorizadas na unidade votuporanguense.