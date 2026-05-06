Operação desenterra 6 kg de entorpecentes e apreende revólver em Américo de Campos 

O indivíduo apontado como responsável pela arma de fogo, além dos tabletes de maconha e cocaína, foi apresentado na Delegacia de Polícia e colocado à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Polícia de Américo de Campos, deflagrou na manhã desta quarta-feira (6.mai), uma operação para cumprimento de mandado de busca domiciliar no âmbito de uma investigação relacionada ao tráfico de drogas na região.

De acordo com o apurado, após trabalho investigativo conduzido pela equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), que incluiu monitoramento de um indivíduo suspeito de envolvimento com a atividade criminosa, foram reunidos elementos que indicaram o armazenamento de entorpecentes em área de mata próxima à cidade.

Diante das circunstâncias, especialmente considerando o risco de fuga e a necessidade de garantir a segurança das equipes policiais, foi representado ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca.

Durante a diligência, realizada com apoio da Polícia Militar, os policiais civis localizaram, no interior do veículo estacionado na residência do investigado, aproximadamente 250 gramas de maconha.

Na sequência, as equipes se deslocaram até a área de mata previamente identificada. No local, após varredura, foram encontrados dois tambores ocultos, sendo um enterrado e outro escondido sob a vegetação densa. No interior dos compartimentos, foram apreendidos três tabletes de maconha, três tabletes de cocaína, uma arma de fogo calibre .38 municiada e intacta, além de materiais comumente utilizados para o preparo e acondicionamento de entorpecentes, como balança de precisão, rolos de plástico filme, touca ninja, luvas e faca.

O indivíduo foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.