CINORP realiza encontro para estruturar gestão de resíduos sólidos urbanos 

Reunião ocorre nesta terça-feira (3), às 9h30, na Cidade Universitária da Unifev, na zona norte de Votuporanga.

O Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista – CINORP realiza, nesta terça-feira (3.fev), às 9h30, uma reunião técnica regional para tratar da regionalização dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU) e da implantação da Usina de Triagem Mecanizada do Consórcio.

O encontro acontecerá na Cidade Universitária da Unifev, localizada na Avenida Nasser Marão, nº 3.069, no Parque Industrial I, em Votuporanga/SP, e reunirá chefes do Poder Executivo da região, além de autoridades e representantes técnicos.

A reunião contará com a presença de Carolina Oliveira Rizzato, gerente da Agência Ambiental da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), acompanhada do Diretor Regional da CETESB, além do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) e de outras autoridades regionais.

Durante o encontro, serão apresentados o modelo de concessão regional dos serviços de resíduos sólidos, os aspectos técnicos, jurídicos e econômico-financeiros do projeto, bem como o cronograma de implantação e início da operação da usina, cujos equipamentos já se encontram em fase final de entrega.

A iniciativa busca estruturar uma solução regional integrada, sustentável e juridicamente segura, promovendo ganhos ambientais, eficiência operacional e fortalecimento da política pública de resíduos sólidos nos municípios do Noroeste Paulista.