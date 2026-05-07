Polícia Rodoviária apreende armas e anabolizantes durante operação na SP-310 em Rio Preto 

As ações ocorreram durante a Operação Impacto, do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), em abordagens a ônibus interestaduais. Em uma das ocorrências, dois rifles foram apreendidos.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu armas e anabolizantes na manhã desta quarta-feira (6.mai), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto/SP. As ações ocorreram durante a Operação Impacto, do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), em abordagens a ônibus interestaduais que passavam pelo km 436 da rodovia.

Na primeira ocorrência, os policiais desconfiaram da atitude de um passageiro de um ônibus que havia saído de Foz do Iguaçu/PR. Durante a revista, foram encontrados dois revólveres, um calibre .32 e outro .22, além de 11 munições.

Com o suspeito, também foram apreendidos 150 comprimidos de oxandrolona, em diferentes dosagens, além de outras substâncias anabolizantes, todas sem nota fiscal. O valor estimado dos materiais ultrapassa R$ 15 mil.

O homem foi preso por tráfico internacional de arma de fogo e crime contra a saúde pública. De acordo com a polícia, ele já tem passagens por porte ilegal de arma e ameaça.

Na sequência, em outro ônibus abordado no mesmo trecho, os policiais encontraram dois rifles calibre 5.5 mm no bagageiro externo do veículo.

Os armamentos estavam acompanhados de nota fiscal no valor de R$ 1 mil. Segundo a corporação, o valor é muito abaixo do praticado no mercado, que gira em torno de R$ 8,4 mil, além de haver inconsistências nos dados da empresa emissora.

Diante das suspeitas de irregularidades fiscais, os rifles foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de São José do Rio Preto.

*Com informações do g1