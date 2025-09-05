Motorista tem picape arremessada em acidente em estrada de terra e morre em Urânia 

Segundo a Polícia Rodoviária de Jales, picape tentava acessar uma estrada de terra e foi atingida transversalmente na manhã desta sexta-feira (5).

Um motorista de 43 anos morreu ao ter a picape atingida transversalmente por outro veículo no acesso a uma estrada de terra de Urânia/SP na manhã desta sexta-feira (5.set).

Segundo a Polícia Rodoviária de Jales/SP, a picape foi atingida por uma caminhonete que seguia por uma rodovia no sentido de Paranapuã/SP. Com a batida, os dois veículos foram arremessados e caíram em uma vala próxima.

O motorista da picape foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jales, mas morreu. Ele morava em Minas Gerais.

O motorista da caminhonete teve ferimentos leves e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a Santa Casa de Jales.

*Com informações do g1