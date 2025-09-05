Votuporanga recebe palestra de Rodrigo Spada sobre os impactos da Reforma Tributária em SP 

Presidente da Febrafite e da Afresp destaca ganhos econômicos, sociais e federativos para o estado com as mudanças no sistema tributário.

O vereador Dr. Leandro (PSD), juntamente com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Votuporanga, convida a população, lideranças políticas, empresariais e acadêmicas de Votuporanga e região para participar da palestra “O futuro de São Paulo pós-Reforma Tributária no Brasil”, que será ministrada pelo auditor fiscal Rodrigo Spada, um dos principais idealizadores da nova reforma tributária do país. O evento acontece no dia 25 de setembro, às 9h, no Plenário ‘Dr. Octávio Viscardi’ da Câmara Municipal de Votuporanga, localizado na Praça Vereador Viana Filho, Rua Venezuela, 3819, Vila América.

Rodrigo Spada é presidente da Febrafite (Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais) e da Afresp (Associação dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo) e esteve diretamente envolvido nos debates técnicos e políticos que resultaram na aprovação da Reforma Tributária. Na palestra, ele apresentará uma análise detalhada sobre os impactos esperados para o país e, especialmente, para o estado de São Paulo.

Spada abordará os problemas do modelo anterior, marcado por excesso de complexidade, insegurança jurídica, regressividade no sistema de impostos e perda de competitividade da indústria nacional, além de destacar os avanços trazidos pelo novo modelo. Entre os mecanismos previstos estão a adoção do split payment, a criação de um cadastro único nacional, a implantação do cashback de impostos e a fiscalização integrada entre União, estados e municípios.

“A Reforma Tributária é um passo civilizatório. Ela enfrenta distorções que há décadas travavam o crescimento do Brasil: complexidade excessiva, insegurança jurídica e um sistema que penalizava os mais pobres e desestimulava investimentos. O novo modelo, fruto de um consenso raro entre diferentes esferas de poder e setores da sociedade, aponta na direção certa. Agora, o desafio é garantir uma implementação transparente, coordenada e comprometida com os objetivos que uniram o país em torno dessa mudança”, afirma Spada.

Um dos pontos centrais da palestra será o papel de São Paulo no novo cenário federativo. Atualmente, o estado é o único da federação que recebe menos da metade do que contribui à União.

Segundo Spada, a reforma abre espaço para corrigir essa desigualdade, especialmente com a revisão dos critérios do Fundo de Participação dos Estados (FPE): “É essencial que cada estado, cada município e cada cidadão compreendam o que está em jogo. Em São Paulo, temos a chance de virar o jogo, recuperar protagonismo e transformar nossa potência econômica em bem-estar para todos”, destaca.

Perfil do palestrante

Rodrigo Spada é Auditor Fiscal do Estado de São Paulo. Formado em Engenharia de Produção pela UFSCar, Direito pela Unesp e com MBA em Gestão Empresarial pela FIA, ele atua na articulação técnica e política de temas relacionados à administração tributária e ao federalismo fiscal, sendo referência nacional no debate sobre modernização do sistema tributário brasileiro.

O evento promete ser uma oportunidade única para que empresários, estudantes, lideranças políticas e a população em geral compreendam os impactos e as oportunidades que a Reforma Tributária traz para o futuro de São Paulo e do Brasil.