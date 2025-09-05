Seleção tem sequência inédita em ciclo de Copa, e Ancelotti celebra: “Defendemos bem” 

Brasil chega ao terceiro jogo seguido sem sofrer gol e ainda não foi vazado com técnico italiano.

Carlo Ancelotti assumiu o comando da Seleção após uma goleada sofrida por 4 a 1 para a Argentina e, logo de cara, traçou como prioridade melhorar a defesa brasileira. Após três jogos, já é possível dizer que o objetivo vem sendo cumprido.

Na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, o Brasil chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols, algo que ainda não tinha acontecido neste ciclo de Copa.

Desde o Mundial do Catar, a Seleção tinha conseguido, no máximo, ficar dois jogos sem ser vazada. Com Ancelotti, o Brasil passou ileso diante de Equador, Paraguai e Chile.

“São três jogos que podemos ver a base, uma equipe compacta e que defende bem. Nos três jogos, defendemos bem. Depois há qualidade individual dos jogadores, que mudam e fazem a diferença. Temos que seguir nessa linha, porque estou convencido que não sofrer gols, como fizemos, temos muitas oportunidades de ganhar os jogos”, disse o treinador italiano.

Até então, o Brasil tinha 31 gols sofridos em 27 jogos, média de mais de um por partida.

Para Ancelotti, o segredo está na participação dos atacantes na recomposição sem a bola: “Quando uma equipe defende bem, todos defendem bem. No futebol moderno está na mão dos jogadores da frente. Trabalha os jogadores da frente para a equipe defender bem. Se não trabalhar, a equipe vai sofrer”, opinou.

Com a Seleção já classificada para a Copa de 2026, tem só mais um jogo nas Eliminatórias, contra a Bolívia. O duelo será na terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no estádio Municipal de El Alto.