Motorista perde o controle e carro capota na Avenida Mário Pozzobon 

Uma motorista se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (13.abr), na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP.
De acordo com o apurado, por volta das 8h45, por motivos que ainda serão apurados, a condutora perdeu o controle de direção e o veículo capotou, parando às margens da via com as rodas para cima, em frente ao Parque Aquático Savério Maranho.
Em seguida, a motorista foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa, com ferimentos leves. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e preservar o local até a chegada da Polícia Científica. As causas do acidente ainda serão apuradas.