Campetti confirma vinda de Tarcísio de Freitas na entrega do desfavelamento 

O deputado estadual afirmou que a presença do governador do Estado de São Paulo em Votuporanga é dada como certa, entre os dias 22 e 25 de abril.

Jorge Honorio

O deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) confirmou nesta segunda-feira (13.abr), a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em Votuporanga/SP, entre os dias 22 e 25 de abril. A vinda deve coincidir com a entrega do desfavelamento no Conjunto Habitacional Thui Seba, localizado na zona sul da cidade. A previsão para entrega, inicialmente, era março de 2026.

Em entrevista a Jovem Pan News Noroeste Paulista, Danilo Campetti, que é agente da Polícia Federal e concorreu às eleições 2022, conquistando 52.393 votos, ficando como segundo suplente da legenda, afirmou que a presença de Tarcísio na cidade das brisas suaves ainda neste mês é dada como certa: “Muito provavelmente ele venha para Votuporanga para inaugurar o conjunto habitacional de 185 unidades.”

“Conversando com o Tarcísio, fizemos o pedido, falamos: oh, o senhor precisa estar lá. Ele falou que vai estar presente. Então já é um anúncio aqui em primeira mão”, emendou Campetti, que em junho de 2024, assumiu uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo no lugar de Rui Alves, que assumiu a secretaria Municipal de Turismo de São Paulo. Ele ficou no cargo até abril de 2026.

A expectativa da vinda de Tarcísio à Votuporanga pela segunda vez, desde que assumiu o comando do Palácio dos Bandeirantes, já havia sido anunciada pelo Diário. Em sua primeira viagem oficial ao município, em outubro de 2025, o líder comunitário, Rodrigo Colorido, uma das principais vozes do desfavelamento, aproveitou a oportunidade para convidá-lo.

A obra, composta por 185 moradias, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, sob a liderança do governador Tarcísio de Freitas, por meio da CDHU, e a Prefeitura de Votuporanga. As moradias serão destinadas a famílias que vivem em áreas de risco e vulnerabilidade social, promovendo inclusão, dignidade e melhores condições de vida para centenas de votuporanguenses.