Motorista perde o controle da direção e carro capota em rodovia entre Mirassol e Jaci 

Motorista conseguiu sair do veículo e sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro de Mirassol/SP.

Uma motorista perdeu o controle da direção e capotou o carro na manhã deste sábado (29.ago), na Rodovia Antônio Vissoto, no trecho entre Mirassol/SP e Jaci/SP.

De acordo com o apurado, o acidente aconteceu por volta das 7h20. Com o impacto, o veículo ficou de cabeça para baixo em uma área de mata às margens da rodovia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. Quando os bombeiros chegaram ao local, a motorista já estava fora do veículo e consciente.

A mulher teve ferimentos leves, recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada para o Pronto-Socorro Municipal de Mirassol para avaliação médica. As causas do acidente serão investigadas.