Médica tem dentes quebrados e é internada em UTI após ser espancada pelo namorado em Santa Fé do Sul 

Vítima, de 25 anos, foi agredida com socos, chutes e empurrões; advogado da vítima disse que as agressões ocorreram após uma crise de ciúmes, quando ela tentou atender a uma ligação da mãe. Suspeito fugiu.

Uma médica de 25 anos foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após ser espancada pelo namorado na noite deste sábado (29.ago), em Santa Fé do Sul/SP. A mulher teve os dentes quebrados, ficou com hematomas pelo corpo e foi ameaçada de morte por ele. Depois do crime, o suspeito fugiu.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada para atender a um caso de violência doméstica no bairro Jardim Europa II e, ao chegar no local, encontrou a vítima sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A médica relatou aos policiais que dormiu na casa do namorado, identificado como João Carlos Romero e, após uma briga, foi agredida pelo suspeito quando tentou atender a uma ligação da mãe. Ela conseguiu sair da casa e pedir ajuda aos vizinhos.

De acordo com o registro policial, a vítima apresentava sinais de enforcamento, hematomas, sangramento na orelha e ferimentos na sobrancelha após socos, chutes e empurrões. Inicialmente, ela foi levada para a Santa Casa de Santa Fé do Sul.

Devido à gravidade, foi encaminhada para a Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto/SP, onde está internada até a última atualização desta reportagem. De acordo com o advogado da mulher, Carlos da Silva Junior, o crime foi motivado por uma crise de ciúmes do suspeito.

O advogado informou ao g1 que a médica teve o rosto deformado pelas agressões. A mulher pediu medidas protetivas de urgência contra o criminoso.

O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e violência doméstica e, até a última atualização desta reportagem, João Carlos Romero não havia sido localizado.

*Com informações do g1