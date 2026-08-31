Colégio Unifev promove mais uma edição da tradicional Festa da Família

Evento reuniu alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e seus familiares em uma manhã de integração, diversão e atividades especiais na Cidade Universitária.

O Colégio Unifev promoveu, na manhã do último sábado (29), mais uma edição da tradicional Festa da Família. Realizado na Cidade Universitária, o evento reuniu alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, acompanhados de seus familiares, em uma programação preparada especialmente para fortalecer os vínculos entre escola e comunidade.

A manhã começou com a recepção das famílias pela equipe do Colégio Unifev, em um ambiente de acolhimento e celebração, na quadra do Complexo Poliesportivo, com muita música, brincadeiras e animação, envolvendo crianças e adultos.

Mais do que proporcionar uma manhã de lazer, a Festa da Família teve como objetivo aproximar ainda mais as famílias do cotidiano escolar. Ao longo das atividades, crianças e adultos tiveram a oportunidade de compartilhar experiências, brincar e produzir juntos, fortalecendo os laços e criando novas memórias afetivas.

Para a diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, a iniciativa representa um momento especial de encontro e valorização das famílias. “A Festa da Família é um momento muito importante para o Colégio Unifev, porque nos permite receber as famílias em um ambiente de convivência, alegria e acolhimento. É uma oportunidade de estreitar vínculos, compartilhar experiências e mostrar que a educação acontece de forma ainda mais significativa quando escola e família caminham juntas”.

A coordenadora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais , Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba, também destacou a importância da participação das famílias nas atividades escolares. “Preparamos cada detalhe com muito carinho para que as famílias pudessem viver essa experiência ao lado das crianças. Momentos como esse fortalecem a parceria entre escola e família e mostram às crianças o quanto sua trajetória escolar é valorizada por todos que fazem parte dela”.

Com música, atividades, interação e muita diversão, a Festa da Família reforçou a proposta do Colégio Unifev de construir uma experiência educacional pautada também no acolhimento, na convivência e na formação humana.