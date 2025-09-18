Motorista bêbado derruba poste na estrada entre Fernandópolis e Meridiano 

O condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Mais um poste foi derrubado em Fernandópolis/SP, desta vez em um acidente registrado na noite desta quarta-feira (17.set), na estrada rural que liga a cidade a Meridiano/SP.

De acordo com o apurado, a ocorrência ocorreu por volta das 21h40, a cerca de dois quilômetros de Fernandópolis. Um agente de trânsito e a Polícia Militar foram acionados para atender a um acidente envolvendo um Ford/Focus, de cor bege. O motorista, de 41 anos, que estava acompanhado da esposa, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste.

Ainda segundo apurado, apesar da violência do impacto, o casal não sofreu ferimentos. O motorista chegou a recusar o atendimento do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o local.

Questionado, o motorista confessou às autoridades que havia consumido bebida alcoólica, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro. Diante da confissão e da recusa, o homem foi autuado por dirigir sob a influência de álcool, e o veículo foi recolhido ao pátio. Após os procedimentos, ele e a esposa foram liberados.