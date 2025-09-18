Jornal destaca vitória do Palmeiras sobre o River Plate e elogia Vitor Roque: “Monumental” 

Diário AS, da Espanha, repercute jogo de ida na Argentina pelas quartas de final da Libertadores.

A vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o River Plate, nesta quarta-feira, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores, foi destacada pelo diário espanhol As nesta quinta-feira (18). A publicação ressalta, em especial, a boa atuação do atacante Vitor Roque.

“O River Plate hesitou no início, mas o Palmeiras aproveitou. Uma vitória contundente do time paulista no Estádio Monumental colocou o confronto em aberto contra um Millonario que produziu uma forte reação no final, inspirando otimismo. Vitor Roque mais uma vez demonstrou sua superioridade sobre a maioria, somando mais um gol à sua conta”, destaca a crônica de Victor Martin.

Com o resultado conquistado em solo argentino, o Palmeiras chega ao jogo de volta podendo avançar até mesmo com um empate. Já o River precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar de forma direta, enquanto um triunfo por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis.

Antes de reencontrar os argentinos, o Verdão tem compromisso pelo Brasileirão: no sábado, às 21h, o time encara o Fortaleza no Allianz Parque.

*Com informações do ge