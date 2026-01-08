Mulher é multada em R$ 15 mil por abandonar cinco filhotes de cães em Fernandópolis 

Crime ocorreu no dia 19 de dezembro em Fernandópolis/SP, e a Polícia Ambiental divulgou nesta quarta-feira (7). Mulher foi identificada por meio de uma etiqueta de destinatário fixada na caixa.

Uma mulher foi multada em R$ 15 mil suspeita de abandonar cinco filhotes de cães sem raça definida em uma caixa de papelão em um terreno em Fernandópolis/SP. O crime ocorreu no dia 19 de dezembro, e a Polícia Ambiental divulgou a informação nesta quarta-feira (7.jan).

Segundo a Polícia Ambiental, a equipe teve acesso as imagens que mostram a ação criminosa. A mulher foi identificada por meio de uma etiqueta de destinatário fixada na caixa. Ela foi localizada e ao ser questionada, confessou o crime alegando não ter condições para cuidar dos animais.

A mulher disse aos policiais ambientais ainda que entrou em contato previamente com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e foi orientada de que os cães poderiam apenas ser anunciados para doação, não sendo possível realizar o acolhimento.

De acordo com a médica veterinária do CCZ de Fernandópolis, Daiane Keli Faria Penariol Fazzio, dos cinco filhotes abandonados, apenas dois foram recolhidos pela equipe, enquanto três foram adotados por moradores das proximidades do local do abandono.

A mulher pode responder por maus-tratos a animais domésticos.