Motociclista morre após colisão com veículo em Ouroeste

Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (12), na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543). Vítima, de 59 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (12.jun) resultou na morte de um motociclista na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), nas proximidades do km 595, após o trevo do distrito de Arabá, em Ouroeste/SP.

De acordo com o apurado, o acidente ocorreu por volta das 13h45, quando por motivos que ainda serão esclarecidos, um motociclista, de 59 anos, teria invadido a pista contrária. Dois veículos conseguiram desviar para evitar a colisão, mas um terceiro carro acabou sendo atingido pela motocicleta.

Ainda segundo o apurado, o motociclista sofreu ferimentos graves e não resistiu, morrendo ainda no local, mesmo com os esforços das equipes de resgate. No veículo envolvido estavam um casal e uma criança. Nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos graves.

A ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.