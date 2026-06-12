Prefeitura e Sest Senat ofertam 50 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional

Oportunidades são para os cursos de Fundamentos de IA, Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança e Auxiliar Administrativo; inscrições diretamente no Sest Senat a partir do dia 22 de junho.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), em parceria com o Sest Senat, abre novas oportunidades de qualificação profissional. Ao todo, serão oferecidas 50 vagas gratuitas distribuídas entre os cursos de Fundamentos de IA, Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança e Auxiliar Administrativo.

As aulas serão realizadas na unidade do Sest Senat, no período noturno, das 18h30 às 21h50, facilitando a participação de estudantes, trabalhadores e demais interessados. Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 14 anos e ensino fundamental incompleto.

As inscrições deverão ser realizadas presencialmente a partir do dia 22 de junho, na unidade do Sest Senat, localizada na Rua Copacabana, nº 4.722, no bairro Santa Felícia. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h; sexta-feira, das 7h às 18h; e aos sábados, das 7h às 12h.

Confira os cursos disponíveis:

Fundamentos de Inteligência Artificial (IA)

Com 15 vagas disponíveis, o curso apresentará conceitos básicos e aplicações práticas da IA, tecnologia que vem transformando diferentes setores da economia e criando novas possibilidades profissionais. As aulas estão previstas para os dias 30 de junho, 2, 3 e 7 de julho.

Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança

Também com 15 vagas, a capacitação abordará técnicas de liderança, gestão de equipes, desenvolvimento humano e estratégias para promover ambientes de trabalho mais produtivos e colaborativos. As aulas serão realizadas nos dias 16, 17, 20 e 21 de julho.

Auxiliar Administrativo

O curso oferece 20 vagas e tem duração de 10 encontros. Os participantes terão acesso a conteúdos relacionados às rotinas administrativas, organização de documentos, atendimento ao público, comunicação empresarial e apoio às atividades de gestão. As aulas estão previstas para os dias 30 de junho; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de julho.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3585-0993, do Sest Senat, ou (17) 3406-1488.