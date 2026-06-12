Mutirão reforça combate à Dengue no bairro Vila América neste sábado 

Equipes da Saúde realizam visitas domiciliares, eliminam criadouros e orientam moradores sobre cuidados essenciais contra o mosquito.

O bairro Vila América recebe, neste sábado (13.jun), mais uma mobilização da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga de combate à Dengue. Das 7h às 13h, equipes percorrem residências para orientar moradores, vistoriar imóveis e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

A ação integra o cronograma permanente de enfrentamento às arboviroses em Votuporanga e contempla as áreas de abrangência do Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”. O objetivo é reforçar a prevenção e reduzir o risco de transmissão da Dengue, zika e chikungunya.

Durante as visitas, os agentes de saúde realizam vistorias nos imóveis, conversam com os moradores e reforçam medidas simples que ajudam a evitar a proliferação do mosquito. O trabalho segue o planejamento que prevê a continuidade das ações em outros bairros com maior registro de casos.

A Vigilância Ambiental reforça que todas as equipes estarão devidamente identificadas com crachá e uniforme. A orientação é para que os moradores recebam os profissionais e sigam as recomendações repassadas durante as visitas.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destaca que a participação da população continua sendo fundamental para impedir o avanço da doença: “As equipes realizam um trabalho constante de orientação e vistoria, mas o resultado depende do cuidado diário dentro de cada residência. Pequenas atitudes, como eliminar recipientes que acumulam água e manter quintais limpos, ajudam a reduzir os criadouros e proteger toda a comunidade”, afirmou.

Segundo boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde desta quinta-feira (11), Votuporanga registra 429 casos confirmados de Dengue e outros 116 em investigação.

A orientação é que moradores realizem vistoria semanal em casas e quintais, eliminando qualquer objeto que possa acumular água, como garrafas, latas, pneus, pratos de plantas e lonas. Calhas e ralos devem permanecer limpos e desobstruídos, e caixas-d’água precisam estar sempre bem vedadas.

Também é importante higienizar com frequência bandejas de geladeira e de ar-condicionado. Ralos externos podem receber água com detergente ou sabão em pó para evitar a proliferação de larvas, enquanto vasos sanitários sem uso devem permanecer fechados.

Bebedouros de animais exigem limpeza constante com água, bucha e sabão, além da troca frequente da água, evitando qualquer condição favorável à formação de criadouros do mosquito.