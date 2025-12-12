Carro capota após acidente na área central de Votuporanga 

Acidente foi registrado no cruzamento das ruas Pernambuco com a Rio de Janeiro; ninguém se feriu gravemente e as causas são investigadas.

Mais um acidente de trânsito foi registrado na área central de Votuporanga/SP. Desta vez, na manhã desta quinta-feira (11.dez), um veículo chegou a capotar após ser atingido por outro no cruzamento das ruas Pernambuco com a Rio de Janeiro.

De acordo com o apurado, por volta das 7h30, por motivos que ainda serão apurados, um Fiat/Uno acabou colidindo contra um Fiat/Argo, que acabou com as rodas para cima. O local já é conhecido como palco de acidentes e possui sinalização de solo e semafórica.

A condutora do Fiat/Uno relatou fortes dores no braço após a colisão e foi socorrida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro da Santa Casa, para avaliação médica.

A ocorrência foi registrada e as causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.