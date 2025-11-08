Era uma vez… um espetáculo em que todos são protagonistas

Com o tema ‘Esse é o meu conto de fadas!’ a apresentação da APAE de Votuporanga transforma clássicos infantis em novas narrativas de arte e sensibilidade, celebrando a diversidade e a força singular de cada história vivida no palco

@caroline_leidiane

Na próxima segunda-feira (10), o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” se transforma em um grande reino de sonhos, onde a arte e a inclusão serão as verdadeiras protagonistas.

A APAE de Votuporanga realiza o espetáculo “Esse é o meu conto de fadas!”, uma celebração anual que reúne atendidos, educadores e toda a comunidade em uma noite de emoção, superação e encantamento.

O evento é uma mostra do trabalho desenvolvido ao longo do ano pela instituição, que hoje atende cerca de 180 alunos. O espetáculo vai além de uma celebração artística, segundo o professor e organizador Geraldo Filho, é “uma oportunidade de dar visibilidade, voz e empoderamento aos nossos alunos e atendidos, para que brilhem e superem desafios por meio da arte”.

Com direção coletiva dos professores Geraldo Filho, Márcia Brandt, Luciane Tilhaque, Valéria Paiva, Eliane Rocha e Lucas Vieira, o espetáculo contará com cerca de 150 alunos no palco e o envolvimento direto de 60 colaboradores e educadores. A proposta é revisitar clássicos como “A Bela e a Fera”, “Branca de Neve e os Sete Anões”, “O Gato de Botas”, “Aladim” e O Rei Leão, trazendo novas versões dessas histórias sob o olhar sensível e criativo dos próprios artistas da APAE.

“Cada participante é livre para ser o herói ou a heroína da própria história — com capa, coroa, espada ou sem nenhum adereço. O importante é que todos tenham espaço para brilhar”, afirma Geraldo.

Para ele, o espetáculo é um gesto de celebração das diferenças e de reconhecimento do valor da pessoa com deficiência.

A proposta nasceu de um desejo coletivo da equipe pedagógica de unir o encanto dos contos de fadas ao propósito da instituição: promover autonomia, respeito e diversidade.

“É uma maneira de resgatar essas histórias que fizeram parte da infância de muitos de nós e dar a elas uma nova roupagem, mais inclusiva, mais humana e cheia de significado”, completa o professor.

No palco, onde os contos de fadas ganham novas vozes, o protagonismo se amplia para além da fantasia. Em “Esse é o meu conto de fadas!”, heróis e heroínas não nascem de varinhas mágicas, mas da coragem de existir com autenticidade.

Ao reescrever essas narrativas com pessoas atípicas no centro da cena, o espetáculo desafia estereótipos, aguça a sensibilidade do olhar e revela que a verdadeira magia está na singularidade de cada história.

SERVIÇO

Espetáculo APAE “Esse é o meu conto de fadas!”

Data: segunda-feira (10), em duas sessões: às 18h com alunos matutinos, e às 19h30 com alunos vespertinos

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

Entrada gratuita