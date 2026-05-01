Guarda municipal aposentado é preso suspeito de filmar partes íntimas de crianças e mulheres em supermercado

O suspeito foi preso na tarde desta quinta-feira (30), em Araçatuba/SP.

Um guarda civil municipal aposentado foi preso na tarde desta quinta-feira (30.abr), em Araçatuba/SP, suspeito de filmar as partes íntimas de crianças e mulheres em um supermercado.

Os seguranças do estabelecimento, que fica no bairro Umuarama, flagraram a ação e acionaram a polícia.

Imagens de câmeras de segurança do supermercado serão analisadas durante as investigações.

O homem foi preso em flagrante e teve o celular apreendido. O telefone será encaminhado para a perícia.

*Com informações do g1