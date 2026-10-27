Morre homem que foi atingido na cabeça por peça arremessada em rodovia após descer de carro 

Pedro Machado Creste, de 38 anos, foi atingido por uma campana de freio enquanto verificava um barulho no carro, em Catanduva. Ele sofreu traumatismo craniano grave e não resistiu aos ferimentos.

Morreu na noite deste domingo (25.out) o homem que havia sido gravemente ferido após ser atingido na cabeça por uma peça metálica na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Catanduva/SP.

A vítima, Pedro Machado Creste, de 38 anos, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Domingos desde a última quarta-feira (21), quando o acidente aconteceu.

Segundo informações apuradas, Pedro viajava com a esposa quando o carro apresentou um barulho. A mulher parou o veículo no acostamento e ele desceu para verificar o problema na parte inferior do automóvel.

Nesse momento, uma carreta teria passado sobre uma campana de freio, peça utilizada no sistema de frenagem de veículos pesados, que foi arremessada contra a cabeça da vítima.

Com o impacto, Pedro sofreu traumatismo craniano grave e múltiplas fraturas nos ossos da face. Ele foi socorrido em estado grave e permaneceu internado por quatro dias, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte foi confirmada pela esposa nas redes sociais.

Pedro deixa a esposa e uma filha de 1 ano. O velório está previsto para começar às 7h desta terça-feira (27), no Cemitério Nossa Senhora de Fátima, em Catanduva. O sepultamento será realizado após a cerimônia de despedida.

De acordo com o boletim de ocorrência, não havia informações que permitissem identificar o caminhão envolvido nem o motorista. A peça que atingiu a vítima foi apreendida e encaminhada para perícia.

O caso foi registrado inicialmente como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.