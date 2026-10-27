Morre o arquiteto e artista plástico José Luiz Lacerda Soares, o Zeco

Com trajetória marcada pela arquitetura e pelas artes plásticas, Zeco deixa um legado de milhares de obras e contribuição à cultura de Votuporanga

Faleceu nesta terça-feira, 27 de outubro, em Votuporanga, aos 70 anos, o arquiteto e artista plástico José Luiz Lacerda Soares, conhecido como Zeco. Integrante de uma família tradicional do município, ele construiu uma trajetória de destaque nas artes plásticas, com obras, exposições e premiações que marcaram sua participação no cenário cultural do interior paulista.

Filho dos saudosos Jardiel Soares e Therezinha Lacerda Soares, Zeco formou-se em Arquitetura pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Exerceu a profissão durante alguns anos, experiência que influenciou diretamente sua produção artística, especialmente na composição, nas formas e no traço de suas obras.

Apaixonado pela pintura, dedicou grande parte de sua vida às artes plásticas, desenvolvendo uma produção diversificada e expressiva. Ao longo da carreira, recebeu diversos prêmios, incluindo reconhecimentos em eventos culturais do interior paulista e no Mapa Cultural Paulista.

Realizou dezenas de exposições individuais e coletivas, consolidando seu nome no meio artístico regional. Estima-se que sua produção tenha alcançado milhares de obras, abrangendo pinturas em telas de diferentes dimensões, trabalhos destinados a altares de igrejas e criação de logomarcas.

Além da atividade artística, José Luiz também participou da vida pública de Votuporanga. Em 1989, atuava como assessor de Planejamento da Prefeitura e participou de discussões técnicas relacionadas ao tombamento da Igreja Matriz, atual Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Sua ligação com a história do município também se expressava por meio da família. Era irmão de Jane Maria de Lacerda Soares (in memorian) homenageada com seu nome no ginásio esportivo de Votuporanga. Em 2018, representou os familiares durante uma solenidade municipal relacionada à reforma do espaço.

Com uma produção que transitou entre a arquitetura, a pintura e outras manifestações visuais, Zeco deixa uma contribuição à memória artística e cultural de Votuporanga.

Família e despedida

José Luiz Lacerda Soares deixa a esposa, Vera Lacerda, e os filhos Maitê e Fábio. Deixa também as irmãs Ana Lídia, Ana Maria, Maria Tereza, Rosane, Jane Maria (in memorian) e Vera, além de demais familiares e amigos.

O velório será realizado nesta quarta-feira, 28 de outubro, das 6h às 13h. O sepultamento está marcado para as 13h.