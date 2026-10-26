Motociclista morre após colisão entre motos em avenida de Rio Preto 

Bruna Natália Pereira, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos após batida no cruzamento da Avenida Ernani Pires Domingues; Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.
A motociclista Bruna Natália Pereira, de 32 anos, morreu após se envolver em um acidente entre duas motos na manhã deste domingo (25.out), em São José do Rio Preto/SP.
Segundo o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Ernani Pires Domingues com a Rua Antonino da Rocha Marmo. Bruna seguia pela avenida quando iniciou uma conversão para acessar a rua e acabou colidindo com outra motocicleta que trafegava no sentido contrário.
Com o impacto, os dois condutores foram lançados ao solo. Um amigo da vítima, que seguia logo atrás em outra motocicleta, presenciou o acidente e tentou ajudá-la até a chegada do socorro.
Bruna foi encaminhada à UPA Norte, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado na unidade de saúde.
O outro motociclista, de 31 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado para atendimento na UPA Jaguaré, com dores nas pernas e no quadril.
À Polícia Militar, o homem relatou que seguia para o trabalho quando a motocicleta conduzida por Bruna teria iniciado a conversão à esquerda, invadindo a faixa por onde ele trafegava. Um terceiro motociclista que testemunhou o acidente confirmou essa versão aos policiais.
O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pelo 4º Distrito Policial de São José do Rio Preto.
A Polícia Civil deverá analisar imagens de câmeras de monitoramento da região e aguarda o resultado do exame necroscópico que apontará oficialmente a causa da morte.