Grupo de teatro da Unifev se apresenta no Festival Nacional de Jales

Comédia é a quarta produção do grupo “A arca que não é” e reuniu comunidade regional na Casa do Poeta, com entrada gratuita.

Durante todo o ano a Unifev mantém, por meio do Núcleo de Cultura e Artes (NCA), três projetos de formação: dança, coral e teatro. O grupo de teatro “A arca que não é” integrou a programação do Festival Nacional de Teatro de Jales no último sábado (24), na Casa do Poeta (Museu Histórico de Jales), com entrada gratuita. As integrantes do NCA, Aparecida Aoki, Marinês Ralho e Silvia Stipp prestigiaram a apresentação.

Sob a direção de Fábio Sanches, a comédia “Fausta” é um texto baseado no poema trágico “Fausto”, do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe. Com classificação indicativa 14 anos, a peça, com duração de 60 minutos, é a quarta produção interpretada pelo grupo.

A história é ambientada na Europa Medieval e conta a história de Fausta, uma jovem empregada que tem sua vida revirada depois da chegada inesperada de três cirurgiões famosos na estalagem de seu patrão. A fama dos médicos deve-se a um remédio milagroso criado por eles que promete unir novamente ao corpo partes decepadas de jovens soldados feridos em guerra.

Para provarem a eficácia do remédio, os médicos decidem usar seus corpos: o primeiro arranca a própria mão; o segundo, arranca o próprio coração e o terceiro arranca os próprios olhos com a promessa de colocá-los de volta em seus respectivos lugares no dia seguinte. Os órgãos dos médicos ficam sob a responsabilidade da jovem Fausta. Num momento de descuido da empregada, um gato comilão invade a cozinha e come os órgãos.

E agora? Como Fausta fará para resolver esse problema? Uma comédia divertida e cheia de reviravoltas que apresenta um final surpreendente.

Fábio Sanches, diretor teatral, já aguarda o próximo calendário. “Foi um prazer e uma honra participar de um belíssimo evento já consagrado no Estado de São Paulo. Parabéns a todos que estiveram envolvidos no Festival!!! Que venham outras edições!”.

Para a coordenadora do NCA, Profa. Ma. Silvia Stipp, é muito gratificante ver o grupo da Unifev integrando a programação de um festival tão importante. “A apresentação garantiu a atenção da plateia durante todo o espetáculo. Nossos atores e atrizes conduziram o texto com muita segurança e perspicácia”.

Grupo teatral da Unifev

O grupo “A arca que não é” iniciou suas atividades em 2023 e nasceu de um projeto do Centro Universitário de Votuporanga – Unifev, por meio do Núcleo de Cultura e Artes (NCA). Tem a coordenação geral e direção de Fábio Sanches e desenvolve uma pesquisa com obras de autores que possibilitam encenações que utilizam técnicas e experimentações variadas.

Aberto à toda a comunidade acima de 14 anos, o projeto é gratuito, inicia-se em fevereiro, com encontro aos sábados. O processo de estudo, pesquisa, desenvolvimento pessoal, formação de público se desenvolve ao longo do ano.

Ficha Técnica

Grupo “A arca que não é”: Unifev – Votuporanga

Espetáculo “Fausta”

Autor: Valnei Andrade

Direção e iluminação: Fábio Sanches

Cenário: Atol

Figurinos (pesquisa e confecção): Grupo “A arca que não é”

Sonoplastia: Caio Torres

Elenco: Andréia Cristina Sales, Arthur Antônio da Costa, Kauã Dantas Barbosa Zaneti, Lucas Previato Germano, Luis Carlos Albacete Jr, Luiza Nadoti, Lorena Cunha dos Santos, Lucas Teixeira Watanabe, Priscila Marimoto Kubota, Rafael de Conde Reis, Rogério Luís Novaes da Silva, Vinícius Henrique de Oliveira Carvalho.

Festival Nacional de Teatro de Jales

A 12ª edição do Festival Nacional de Teatro de Jales é uma realização da Eccart, da Escola Livre de Teatro e da Prefeitura Municipal de Jales, viabilizada pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do ProAC Editais. Conta com a parceria institucional do Sincomercio, Sesc e Sesi e com o apoio do Senac e da Associação Paulista dos Amigos da Arte (Apaa).

O Festival trouxe em 2026 o tema o “Corporalidades do Hoje”, uma provocação sobre o presente: quais narrativas ainda permanecem à margem? E de que maneira o teatro pode deslocar perspectivas, ampliar escutas e reinventar modos de convivência coletiva? Ao ocupar palcos, ruas, praças e espaços públicos, essas corporalidades reivindicam o direito de narrar suas próprias histórias, de produzir outras imagens de mundo e de instaurar novas formas de presença.

Durante nove dias, o Festival reafirmou uma trajetória construída ao longo de 36 anos de atuação da Escola Livre de Teatro e seu compromisso com a difusão, a formação e o fortalecimento das artes cênicas no interior do país.