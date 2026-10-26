Jovem de 18 anos é executado a tiros em Fernandópolis 

Lyniker Kawan de Souza Rodrigues, de 18 anos, foi encontrado morto durante a madrugada deste domingo (25) no Jardim Ipanema com um tiro nas costas. Cápsulas e munições foram recolhidas no local do crime.

A Polícia Civil investiga a morte de Lyniker Kawan de Souza Rodrigues, de 18 anos, encontrado morto na madrugada deste domingo (25.out) no cruzamento da Rua Vicente Sisto com a Avenida Antônio Papa, no bairro Jardim Ipanema, em Fernandópolis/SP.

A ocorrência foi registrada após moradores relatarem disparos de arma de fogo na região. Quando equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

De acordo com o boletim de ocorrência, Lyniker apresentava uma perfuração provocada por disparo de arma de fogo nas costas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

Durante a perícia, os investigadores recolheram duas cápsulas deflagradas e duas munições picotadas de calibre .32, além de uma porção de substância semelhante à maconha encontrada próxima à vítima.

A Polícia Civil trabalha para identificar testemunhas e analisar possíveis imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do crime.

Uma das linhas investigativas apura se o homicídio pode ter relação com disputas ligadas ao tráfico de drogas na região, hipótese que ainda será verificada durante o andamento do inquérito.

O caso foi registrado como homicídio doloso e segue sob investigação da Polícia Civil de Fernandópolis.