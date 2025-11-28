Mobilização reforça enfrentamento à violência contra a mulher neste sábado 

Ação integra os “21 Dias de Ativismo” e reúne diversas secretarias, órgãos públicos e instituições parceiras na Concha Acústica.

A Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social por meio com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e do Centro de Referência e Atendimento à Mulher (Cram), promove neste sábado (29.nov), a partir das 9h, uma ação de conscientização na Concha Acústica.

A atividade integra a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”, que busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da proteção, do acolhimento e da garantia de direitos às mulheres.

Durante toda a manhã, serão realizadas ações de informação e orientação ao público, como entrega de panfletos e esclarecimento de dúvidas. A mobilização contará com apoio do Consultório na Rua, em parceria com a Secretaria da Saúde, que realizará testes rápidos (HIV, ISTs, Glicemia), assim como equipes da Secretaria da Cultura e da Secretaria de Trânsito, equipe da Delegacia da Mulher e alunos da Unifev fortalecendo o trabalho intersetorial em prol da causa.

A proposta da ação é ampliar o diálogo com a população e incentivar a reflexão sobre a necessidade de combater todas as formas de violência, seja física, psicológica, moral, sexual e patrimonial promovendo uma cidade mais justa e segura para todas as mulheres.

Edna de Freitas, delegada de Defesa da Mulher e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que estará presente na ação, reforça a importância da iniciativa: “A conscientização é o primeiro passo para quebrar ciclos de violência. Quando falamos sobre o assunto, oferecemos informação, acolhimento e mostramos às mulheres que elas não estão sozinhas. Mobilizações como esta fortalecem toda a rede de proteção e ajudam a salvar vidas.”

21 Dias de Ativismo

A campanha mundial “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre as diferentes formas de violência que afetam meninas e mulheres. No Brasil, a mobilização iniciou no dia 20 de novembro, e segue até 10 de dezembro, quando é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos.