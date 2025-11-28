Circuito Sesc de Esportes: alunos participam de bate-papo com o pentacampeão Luizão 

Além disso, alunos das escolinhas esportivas mantidas pela Prefeitura de Votuporanga também participaram e aproveitaram a oportunidade de conhecer de perto o atleta como incentivo ao esporte.

Os alunos das escolas municipais “Prof. Benedito Israel Duarte” e “Prof. Valdir Gonçalves de Lima” tiveram a oportunidade de conhecer o ex-jogador pentacampeão Luizão. O encontro foi realizado na manhã desta quinta-feira (27.nov) no Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas”, durante o Circuito Sesc de Esportes.

As crianças interagiram com o atleta fazendo perguntas sobre sua história e trajetória nos gramados. Além disso, registraram o momento com fotos. Depois do bate-papo, os alunos participaram de brincadeiras inspiradas no universo do futebol, como pebolim humano, tiro ao alvo e chutes a gol, que fizeram sucesso entre os pequenos.

As futuras estrelas do futebol também marcaram presença: alunos das escolinhas esportivas mantidas pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, participaram e aproveitaram a oportunidade de conhecer o atleta como incentivo ao esporte desde a infância.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, disse que o Circuito Sesc teve como objetivo aproximar ainda mais as crianças desse ambiente tão presente no cotidiano brasileiro, o futebol, proporcionando momentos de descontração e aprendizado: “Contamos com o apoio da Secretaria da Educação envolvendo alunos das escolas municipais. Receber o Circuito Sesc de Esportes foi uma honra e um reconhecimento do nosso trabalho em prol do esporte em Votuporanga. Este evento democratiza o acesso a atividades de qualidade e proporciona um momento único de lazer e inspiração para a nossa população. A presença de Luizão, um atleta que alcançou o topo do futebol mundial, foi um estímulo enorme para os nossos jovens.”