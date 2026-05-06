Vôlei adaptado de Votuporanga conquista vitórias na Liga Nacional 

Jogando pela 3ª etapa da fase regional 1 do torneio da Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado (CBVA), em Mirassol/SP, as equipes de vôlei adaptado de Votuporanga, que disputam nas categorias 58+ feminino e 68+ masculino e feminino, obtiveram excelentes resultados subindo na tabela de classificação.
Na primeira partida, uma vitória arrasadora da equipe votuporanguense na categoria 68+ por 2 sets a 0, com parciais de 15/07 e 15/06. Na segunda partida, outra excelente vitória também em sets diretos, desta vez, na categoria 58+ sobre a forte equipe de Catanduva, com duplo 15/11. Já a equipe masculina sofreu a derrota para a forte equipe catanduvense em sets diretos, em uma partida bastante acirrada.
Na classificação geral, as equipes votuporanguenses estão nas seguintes posições
- 58+ feminino – 4ª colocação com 8 pontos
- 68+ feminino – 8ª colocação com 6 pontos
- 68+ masculino – 4ª colocação com 3 pontos
Agora, as equipes votuporanguenses voltam sua preparação para a 4ª etapa que acontecerá no próximo mês, com jogos sempre no Polo 1, na cidade de Mirassol.
De acordo com o treinador Marcinho Fukuiama, a grande evolução das equipes locais só foi possível graças ao apoio incondicional da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga e das empresas: Madalê, Instituto de Geriatria Dr. Luciano Melo e New Solar Engenharia.