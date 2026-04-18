MKTPlace Day 2026 chega a Votuporanga pela 1ª vez e mobiliza empreendedores com apoio do Sebrae-SP

Evento reúne especialistas do Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, TikTok Shop e Carrefour Marketplace e traz painel com cases regionais de sucesso no comércio digital.

Pela primeira vez no Noroeste Paulista, o MKTPlace Day 2026 será realizado em Votuporanga com foco exclusivo em estratégias de vendas em marketplaces, reunindo empreendedores, especialistas e empresas da região em uma imersão intensiva voltada à expansão de negócios no ambiente digital. A iniciativa, que será realizada no dia 5 de maio, na Unifev Cidade Universitária, conta com parceria do Sebrae-SP, que participa com uma comitiva de dez empresas regionais e um painel com empresários locais que atuam no comércio eletrônico.

Voltado a empreendedores que já operam ou pretendem ingressar nos grandes canais digitais de venda, o encontro terá quatro horas de programação concentrada, entre 18h e 22h, com conteúdos técnicos e orientações práticas sobre posicionamento, anúncios, métricas, logística, catálogo e estratégias de escala.

“Trazer o MKTPlace Day para Votuporanga é uma oportunidade estratégica para os empreendedores da região entenderem, de forma prática, como ampliar presença digital e aumentar competitividade dentro dos marketplaces. O Sebrae-SP tem atuado justamente para aproximar os pequenos negócios dessas ferramentas, mostrando que vender online com planejamento, gestão e estratégia pode acelerar resultados e abrir novos mercados para empresas locais”, disse Guilherme Lui, consultor de negócios do Sebrae-SP e gestor de inovação da regional.

Estande Sebrae-SP

Entre as empresas apoiadas pelo Sebrae-SP presentes no evento estão Anchor Commerce, WTS Car Care, RR Distribuidora, Zinn Company, Futuretech Innovators Ltda, Convix Elevando Vendas, Cunha Mel Gourmet, Agência Ressalta, Votuciclo e Vilage Marcas e Patentes.

Painel

A programação inclui ainda um painel com os empresários Marinaldo de Souza, da Maraka Interiores, e Heitor Alves de Souza, da Top Sofás e Top Compras, que apresentarão experiências práticas sobre atuação e crescimento dentro dos marketplaces.

O evento

O evento é estruturado como uma imersão temática voltada exclusivamente ao comércio digital por meio das principais plataformas do país, entre elas Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, TikTok Shop e Carrefour Marketplace, além de outros canais digitais relevantes para pequenos e médios negócios.

A proposta é oferecer conteúdo direto e aplicável à rotina empresarial, reduzir o tempo necessário para estruturar operações competitivas dentro desses ambientes digitais. Em um cenário de crescimento acelerado das vendas online, a qualificação técnica passa a ser considerada fator decisivo para ampliar presença e competitividade.

Ingresso com desconto

Além do acesso ao conteúdo técnico, os participantes contam com desconto especial de 30% na inscrição por meio do cupom SEBRAE.