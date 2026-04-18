ACV e Votu Rodeo serão parceiras em campanha do Dia das Mães 

Evento de lançamento será dia 25 de abril no escritório da TM Produções. A campanha irá sortear uma Honda Biz 0km, além de cinco vales-compras no valor de R$ 1 mil cada.

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e o Votu International Rodeo 2026 promovem, no próximo dia 25 de abril (sábado), às 10h, o lançamento oficial da campanha de Dia das Mães. O evento será realizado no escritório da TM Produções e marca o início de uma parceria inédita entre a entidade e a festa, unindo forças para impulsionar o comércio local e ampliar o alcance do evento.

A presidente da entidade, Natália De Haro, conta que esta é a primeira vez que a ACV e o rodeio realizam uma ação conjunta, fortalecendo a conexão entre o varejo e um dos maiores eventos do município. A expectativa é de que a iniciativa gere ainda mais visibilidade para as empresas participantes e movimente a economia local durante o período.

A campanha irá sortear uma Honda Biz 0km, além de cinco vales-compras no valor de R$ 1 mil cada.

O Votu International Rodeo 2026 acontece entre os dias 7 e 10 de maio, no Centro de Eventos de Votuporanga, com entrada gratuita na pista. “A parceria com a ACV reforça o compromisso de fomentar a economia local, atraindo público e impulsionando as vendas nas empresas associadas”, destaca Natália.

Outro destaque da campanha é a experiência exclusiva que será sorteada: mamães terão a oportunidade de conhecer de perto os artistas do rodeio. Para participar, basta acessar o aplicativo da ACV e realizar a inscrição. As mães dos sorteados poderão viver um momento único ao lado de grandes nomes da música nacional, como Matheus & Kauan, Rio Negro & Solimões, Alok ou Leonardo.

A campanha terá início oficial após o lançamento, com a adesão de diversas empresas associadas e expectativa de grande engajamento da população.