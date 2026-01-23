Miss & Mister Estudantil São Paulo celebra 42ª edição com tradição, propósito e ação social

Edição do concurso Miss & Mister Estudantil São Paulo 2022/23. (foto Beto Ferraz)

Evento acontece em 1º de fevereiro deste ano, em Votuporanga, com entrada gratuita e arrecadação solidária para o Fundo Social

 

Concurso Miss & Mister Estudantil São Paulo 2025/26 realiza a 42ª edição em 1º de fevereiro deste ano, a partir das 16h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Com entrada gratuita, o evento sugere a doação de leite longa vida, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.

Criado em 1984 pelo padre Silvio Roberto e pela jornalista Cláudia Camargo, o concurso nasceu com o objetivo de integrar jovens estudantes de diferentes classes sociais. Ao longo de mais de quatro décadas, o projeto ultrapassou o âmbito local, passando por etapas regionais e estaduais até consolidar-se como um concurso de alcance nacional.

No decorrer desta trajetória, revelou candidatos que alcançaram projeção internacional em concursos de beleza, reforçando sua relevância no cenário brasileiro.

À frente da franquia nacional está Beto Ferraz, que atua há cerca de 45 anos no segmento de eventos e concursos de beleza. Ele acompanhou o início do projeto e assumiu definitivamente a coordenação após a saída do padre Silvio Roberto da organização.

Segundo Beto, mesmo com as transformações sociais e culturais no percurso histórico, o concurso mantém intacta sua essência. Antes de falar sobre a estrutura atual do evento, ele contextualiza o princípio que sustenta o Miss & Mister Estudantil desde sua criação.

“A nossa base é a beleza com propósito, conceito lançado por Ana Carina Goes, com a frase: ‘Beleza é o que flui de você e encanta o outro’. Essa é a essência principal que continua até hoje. No meio estudantil, nossa meta é usar a beleza como ferramenta para ajudar o próximo”, destaca.

Com categorias que abrangem desde bebês até adultos estudantis, a organização adota critérios específicos de responsabilidade e orientação. O vínculo com a educação formal é um dos pilares do projeto, especialmente nas categorias infantis e juvenis, que são compreendidas como uma atividade complementar.

“O principal ponto é a responsabilidade dos pais. Nós realizamos um concurso básico, e os pais precisam cuidar dos seus filhos. Exigimos ética. A criança precisa estudar, precisa se divertir. O concurso estudantil funciona como uma atividade extracurricular. Por isso, a criança tem que estar estudando”, explica.

A categoria bebê, conforme esclarece Ferraz, foi criada a partir da insistência das famílias, mas, nas demais faixas etárias, a organização ressalta que a participação deve estar associada à formação educacional.

Candidatas do Concurso Miss & Mister Estudantil São Paulo de 2019 desfilam na passarela exibindo as faixas que representam diferentes cidades do estado. (foto Beto Ferraz)

“Nas outras categorias, reforçamos que beleza sem fundamento não tem propósito”, pontua.

A ética também se reflete no processo de avaliação. Beto frisa que não há qualquer interferência nas decisões dos jurados, mesmo quando o concurso é realizado em cidades onde ele atua como coordenador.

“Não existe influência minha sobre jurados. Mesmo sendo coordenador em Votuporanga e no estado de São Paulo, não interfiro em votações. Os jurados têm total autonomia. Não existe compra de faixa. É um concurso claro, transparente e respeitoso”, afirma.

Desde sua origem, o Miss & Mister Estudantil mantém uma relação direta com ações solidárias. A proposta inicial era utilizar a visibilidade do evento para apoiar obras assistenciais ligadas à paróquia onde o padre Silvio Roberto atuava, prática que permanece viva.

“Não é um concurso que vise lucro. Muitas vezes, inclusive, eu acabo colocando dinheiro do meu bolso, porque os custos são altos — faixas, produção, decoração”, detalha.

Mesmo com o apoio da Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, que cede o espaço, a realização do concurso depende de parcerias e da colaboração da comunidade.

“Sempre que possível, fazemos arrecadação de alimentos, leite ou brinquedos, que são doados ao Fundo Social ou a alguma entidade assistencial. Essa base deixada pelo Pe. Silvio permanece viva até hoje”, pontua.

Atualmente, o concurso funciona por meio de inscrições abertas. Como muitas escolas não realizam mais seleções internas, qualquer estudante interessado pode participar, desde que atenda aos critérios de faixa etária e vínculo educacional.

“Hoje abrimos inscrições diretas. Não há seleção prévia, quem se inscreve participa. Assim são eleitos os representantes municipais, que seguem para as etapas regionais, estaduais e nacionais”, esclarece.

Para garantir organização e representatividade, o regulamento do Concurso Miss & Mister Estudantil não permite que uma mesma cidade tenha mais de um título ativo por categoria. Quando já existe um representante oficial, o interessado é orientado a representar outro município que não realize concurso próprio. Caso a miss ou o mister eleitos não possam participar das etapas seguintes, é permitida a indicação de um substituto.

Em diversas localidades, a seleção ocorre por meio de indicação, sem etapa municipal, modelo que também se aplica a alguns estados, com acesso direto às fases estadual ou nacional. Nesse contexto, Votuporanga consolidou-se como sede em razão de sua tradição, organização e apoio institucional ao evento.

O concurso aceita alunos de escolas, faculdades, cursos técnicos, cursos de idiomas, informática e outros cursos em geral. As inscrições são acessíveis, e a organização busca alternativas quando o participante não tem condições financeiras.

“Não fazemos distinção por classe social. Quando alguém não pode pagar, a gente corre atrás, ajuda com roupa, produção e o que for necessário”, relata.

De acordo com o Beto, a apuração dos resultados é acompanhada de perto por familiares e participantes.

“Os jurados votam livremente, eles mesmos contam os pontos, os pais acompanham. Muitas vezes fazemos a votação ao vivo para evitar qualquer dúvida sobre manipulação”, detalha.

Com o passar dos anos, o concurso passou por ajustes para acompanhar as mudanças de comportamento e valores da juventude contemporânea, sem perder sua identidade.

“Os tempos mudam, e hoje os valores também mudaram. O concurso permanece com a sua essência, mas também muda alguns critérios estéticos. Muitos jovens têm vergonha de desfilar ou de usar traje de banho, mas seguimos contando com o apoio da sociedade, dos pais e dos meios de comunicação”, finaliza.

Quem se interessar pode obter informações detalhadas e realizar a inscrição por meio do WhatsApp (17) 99667-8652, em contato direto com o coordenador nacional do evento, Beto Ferraz.

