Miss & Mister Estudantil São Paulo celebra 42ª edição com tradição, propósito e ação social

Evento acontece em 1º de fevereiro deste ano, em Votuporanga, com entrada gratuita e arrecadação solidária para o Fundo Social

@caroline_leidiane

Concurso Miss & Mister Estudantil São Paulo 2025/26 realiza a 42ª edição em 1º de fevereiro deste ano, a partir das 16h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Com entrada gratuita, o evento sugere a doação de leite longa vida, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.

Criado em 1984 pelo padre Silvio Roberto e pela jornalista Cláudia Camargo, o concurso nasceu com o objetivo de integrar jovens estudantes de diferentes classes sociais. Ao longo de mais de quatro décadas, o projeto ultrapassou o âmbito local, passando por etapas regionais e estaduais até consolidar-se como um concurso de alcance nacional.

No decorrer desta trajetória, revelou candidatos que alcançaram projeção internacional em concursos de beleza, reforçando sua relevância no cenário brasileiro.

À frente da franquia nacional está Beto Ferraz, que atua há cerca de 45 anos no segmento de eventos e concursos de beleza. Ele acompanhou o início do projeto e assumiu definitivamente a coordenação após a saída do padre Silvio Roberto da organização.

Segundo Beto, mesmo com as transformações sociais e culturais no percurso histórico, o concurso mantém intacta sua essência. Antes de falar sobre a estrutura atual do evento, ele contextualiza o princípio que sustenta o Miss & Mister Estudantil desde sua criação.

“A nossa base é a beleza com propósito, conceito lançado por Ana Carina Goes, com a frase: ‘Beleza é o que flui de você e encanta o outro’. Essa é a essência principal que continua até hoje. No meio estudantil, nossa meta é usar a beleza como ferramenta para ajudar o próximo”, destaca.

Com categorias que abrangem desde bebês até adultos estudantis, a organização adota critérios específicos de responsabilidade e orientação. O vínculo com a educação formal é um dos pilares do projeto, especialmente nas categorias infantis e juvenis, que são compreendidas como uma atividade complementar.

“O principal ponto é a responsabilidade dos pais. Nós realizamos um concurso básico, e os pais precisam cuidar dos seus filhos. Exigimos ética. A criança precisa estudar, precisa se divertir. O concurso estudantil funciona como uma atividade extracurricular. Por isso, a criança tem que estar estudando”, explica.

A categoria bebê, conforme esclarece Ferraz, foi criada a partir da insistência das famílias, mas, nas demais faixas etárias, a organização ressalta que a participação deve estar associada à formação educacional.

“Nas outras categorias, reforçamos que beleza sem fundamento não tem propósito”, pontua.

A ética também se reflete no processo de avaliação. Beto frisa que não há qualquer interferência nas decisões dos jurados, mesmo quando o concurso é realizado em cidades onde ele atua como coordenador.

“Não existe influência minha sobre jurados. Mesmo sendo coordenador em Votuporanga e no estado de São Paulo, não interfiro em votações. Os jurados têm total autonomia. Não existe compra de faixa. É um concurso claro, transparente e respeitoso”, afirma.

Desde sua origem, o Miss & Mister Estudantil mantém uma relação direta com ações solidárias. A proposta inicial era utilizar a visibilidade do evento para apoiar obras assistenciais ligadas à paróquia onde o padre Silvio Roberto atuava, prática que permanece viva.

“Não é um concurso que vise lucro. Muitas vezes, inclusive, eu acabo colocando dinheiro do meu bolso, porque os custos são altos — faixas, produção, decoração”, detalha.

Mesmo com o apoio da Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, que cede o espaço, a realização do concurso depende de parcerias e da colaboração da comunidade.

“Sempre que possível, fazemos arrecadação de alimentos, leite ou brinquedos, que são doados ao Fundo Social ou a alguma entidade assistencial. Essa base deixada pelo Pe. Silvio permanece viva até hoje”, pontua.

Atualmente, o concurso funciona por meio de inscrições abertas. Como muitas escolas não realizam mais seleções internas, qualquer estudante interessado pode participar, desde que atenda aos critérios de faixa etária e vínculo educacional.

“Hoje abrimos inscrições diretas. Não há seleção prévia, quem se inscreve participa. Assim são eleitos os representantes municipais, que seguem para as etapas regionais, estaduais e nacionais”, esclarece.

Para garantir organização e representatividade, o regulamento do Concurso Miss & Mister Estudantil não permite que uma mesma cidade tenha mais de um título ativo por categoria. Quando já existe um representante oficial, o interessado é orientado a representar outro município que não realize concurso próprio. Caso a miss ou o mister eleitos não possam participar das etapas seguintes, é permitida a indicação de um substituto.

Em diversas localidades, a seleção ocorre por meio de indicação, sem etapa municipal, modelo que também se aplica a alguns estados, com acesso direto às fases estadual ou nacional. Nesse contexto, Votuporanga consolidou-se como sede em razão de sua tradição, organização e apoio institucional ao evento.

O concurso aceita alunos de escolas, faculdades, cursos técnicos, cursos de idiomas, informática e outros cursos em geral. As inscrições são acessíveis, e a organização busca alternativas quando o participante não tem condições financeiras.

“Não fazemos distinção por classe social. Quando alguém não pode pagar, a gente corre atrás, ajuda com roupa, produção e o que for necessário”, relata.

De acordo com o Beto, a apuração dos resultados é acompanhada de perto por familiares e participantes.

“Os jurados votam livremente, eles mesmos contam os pontos, os pais acompanham. Muitas vezes fazemos a votação ao vivo para evitar qualquer dúvida sobre manipulação”, detalha.

Com o passar dos anos, o concurso passou por ajustes para acompanhar as mudanças de comportamento e valores da juventude contemporânea, sem perder sua identidade.

“Os tempos mudam, e hoje os valores também mudaram. O concurso permanece com a sua essência, mas também muda alguns critérios estéticos. Muitos jovens têm vergonha de desfilar ou de usar traje de banho, mas seguimos contando com o apoio da sociedade, dos pais e dos meios de comunicação”, finaliza.

Quem se interessar pode obter informações detalhadas e realizar a inscrição por meio do WhatsApp (17) 99667-8652, em contato direto com o coordenador nacional do evento, Beto Ferraz.