Polícia prende cinco suspeitas de participação em homicídios relacionados a ‘guerra de gangues’ em Rio Preto 

Operação ocorreu na manhã desta terça-feira (21), quando a polícia cumpriu quatro mandados de prisão temporária e uma em flagrante. Conforme a Deic, a disputa de gangue já matou pelo menos 30 pessoas na cidade.

A Polícia Civil prendeu cinco mulheres na manhã desta terça-feira (21) suspeitas de participação em homicídios relacionados ao tráfico de drogas e a “guerra de gangues” em São José do Rio Preto/SP, na 2ª fase da Operação Armagedon, denominada “Megido – O Cerco”.

Segundo a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), os alvos foram os bairros João Paulo II, Solidariedade, Vila Elmaz e Jardim Nazaré, onde a polícia cumpriu quatro mandados de prisão temporária, uma em flagrante por tráfico e cinco de busca e apreensão.

Conforme a Deic, a disputa de gangue já matou pelo menos 30 pessoas na cidade. Na operação foram apreendidas porções de drogas e celulares.

No total, desde o começo da investigação, 14 mulheres foram presas. No dia 10 de outubro, a polícia cumpriu nove mandados de prisão na primeira fase desta operação.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Megido representa o cerco judicial e operacional aos remanescentes do grupo criminoso, consolidando o trabalho investigativo e, integrado da Polícia Civil, sob coordenação da DEIC/Deinter-5, no enfrentamento ao crime organizado e ao tráfico de drogas em São José do Rio Preto.