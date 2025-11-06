Miguel Maturana é exonerado da Saev Ambiental 

O ex-secretário de Administração permaneceu 11 dias vinculado à autarquia de água, esgoto e meio ambiente de Votuporanga.

As alterações no primeiro escalão do governo Jorge Seba (PSD)/Luiz Torrinha (PL) não param, o ex-secretário municipal de Administração, Miguel Maturana, não é mais o superintendente-adjunto da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) de Votuporanga/SP. A exoneração do cargo foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Município desta terça-feira (4.nov).

Conforme noticiado pelo Diário, Miguel Maturana, conhecido por seu perfil discreto, já havia atuado na Secretaria Municipal de Administração na gestão do ex-prefeito Júnior Marão, contudo, estava afastado da vida pública, retornando em 2024, quando assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no lugar de Rodrigo Beleza – que desincompatibilizou do cargo para disputar as eleições daquele ano.

Com a reeleição de Jorge Seba para o segundo mandato, Miguel Maturana foi realocado dentro da máquina, sendo direcionado para o cargo que se destacou no passado por ser um profissional reconhecidamente técnico, assumindo a Secretaria Municipal de Administração.

No entanto, com as movimentações recentes no primeiro escalão da gestão, o vereador Dr. Leandro (PSD) foi convidado e aceitou assumir a cadeira de Miguel Maturana, abrindo espaço para o retorno do suplente Mehde Meidão (PSD) à Câmara.

Por sua vez, Miguel Maturana ficou sem posto e foi realocado como superintendente-adjunto da Saev Ambiental, no lugar de Salvador Castrequini. Contudo, nos bastidores, as informações davam conta de que a novidade não ‘caiu bem’ para o ex-secretário, que apesar do perfil discreto, não teria escondido que se sentiu desprestigiado.

A partir desde ponto, Miguel Maturana permaneceu exatos 11 dias vinculado à autarquia de água, esgoto e meio ambiente de Votuporanga.