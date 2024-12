1º Encontro de Lideranças do Interior Paulista reúne 58 municípios 

Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos prestigiaram evento sediado na Câmara Municipal de Votuporanga que abordou gestão pública e desenvolvimento regional.

O 1º Encontro de Lideranças do Interior Paulista reuniu prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos de 58 municípios na manhã do último sábado (30.nov), na Câmara Municipal de Votuporanga/SP.

O evento promovido pela Câmara de Votuporanga, em parceria com a Unifev e o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), objetivava reunir lideranças políticas do noroeste paulista, oferecendo duas palestras com especialistas em administração pública para ajudar a nortear o trabalho dos futuros gestores.

Com a Casa de Leis completamente lotada e anfitrionados pelo presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB) e pelo prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), os visitantes desfrutaram de um coffee break, antes do primeiro compromisso da manhã: palestra ministrada pelo professor-doutor Osvaldo Gastaldon, que tratou sobre o tema: “como interagir com o público/oratória”.

Em seguida, um dos mais renomados advogados de Direito Público Executivo/Legislativo, Dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho, diretor jurídico da Câmara de Votuporanga por mais de 30 anos, dividiu com os presentes uma porção de conhecimento ao tratar sobre o tema: “Leis que disciplinam o município. O papel do Legislativo no município.”

Na oportunidade, Daniel David comemorou a grande adesão política ao evento, salientando a importância do encontro: “É fundamental esse tipo de evento, principalmente para difundirmos conhecimento e reunir em um grande bloco nossas lideranças no noroeste paulista. Espero que após essa experiência, possamos contar com esse evento anualmente, que se torne um encontro para discutirmos assuntos diversos e voltados sempre para trabalhar mais e melhor em prol das nossas populações.”

Com vasta experiência política, sendo prefeito por dois mandatos em Votuporanga, além de deputado estadual, presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e governador em exercício por três oportunidades, Carlão Pignatari (PSDB), celebrou o sucesso do evento: “Tivemos uma oportunidade valiosa para adquirir conhecimento, fortalecer parcerias e promover a integração entre os representantes eleitos, contribuindo para o desenvolvimento regional. Participar do 1º Encontro de Lideranças do Interior Paulista foi uma oportunidade valiosa para reforçar a importância da união entre as nossas lideranças. Eventos como esse nos permitem trocar ideias, compartilhar experiências e alinhar estratégias para enfrentar os desafios que estão por vir em nossas cidades. Unidos, conseguimos mais e entregamos o que a população espera de nós: trabalho e resultados.”

“Esse evento tem que acontecer anualmente, inclusive, para o próximo poderíamos trazer a equipe do Ministério Público, Tribunal de Contas, especialistas de outras áreas que possam somar conhecimento e bagagem para nossas lideranças, tudo isso para fortalecer o nosso noroeste paulista”, concluiu.

