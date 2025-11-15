Menino é picado por escorpião em escola em Fernandópolis

Criança foi picada no dedo do pé direito nesta quarta-feira (12) e foi internada, mas não precisou de soro antiescorpiônico e recebeu alta após observação.

Um menino de seis anos foi picado por um escorpião em uma escola municipal nesta quarta-feira (12.nov), em Fernandópolis/SP.

Segundo apurado, a criança foi picada no dedo do pé direito, no pátio da Escola Municipal Renato Zocca. A direção escolar acionou os pais, que levaram o menino para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).