Menino é picado por escorpião em escola em Fernandópolis

Criança foi picada no dedo do pé direito nesta quarta-feira (12) e foi internada, mas não precisou de soro antiescorpiônico e recebeu alta após observação.
Um menino de seis anos foi picado por um escorpião em uma escola municipal nesta quarta-feira (12.nov), em Fernandópolis/SP.
Segundo apurado, a criança foi picada no dedo do pé direito, no pátio da Escola Municipal Renato Zocca. A direção escolar acionou os pais, que levaram o menino para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Depois, ele foi transferido para a Santa Casa, onde ficou em observação, sem necessidade de receber o soro antiescorpiônico. No hospital, ele recebeu um bloqueio anestésico para alívio da dor.
O menino recebeu alta médica após o período de seis horas de monitoramento de sintomas.
O que fazer ao encontrar um escorpião?
- Não jogue veneno: isso deixa o animal ainda mais estressado e, caso seja uma fêmea, estimula a reprodução por partenogênese, que dispensa a figura do macho na fertilização;
- Não tente matá-lo com chinelo: o escorpião pode perfurar a sola e causar um acidente.
*Com informações do g1