DISE prende traficante e apreende drogas em Votuporanga 

L.R.A., de 38 anos, conhecido como “Zóio”, foi flagrado com maconha e cocaína no bairro Jardim das Palmeiras I.

Um homem de 38 anos foi preso por tráfico de drogas nesta quinta-feira (13.nov), no bairro Jardim das Palmeiras I, em Votuporanga/SP. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Narke 5.

De acordo com o apurado, L.R.A., conhecido como “Zóio”, residente na Rua Domingos Mega, já era investigado pela Delegacia Especializada e muito conhecido nos meios policiais. Contudo, nesta quinta-feira, uma equipe da DISE realizava diligência pelo bairro Matarazzo, local conhecido pela intensa incidência de tráfico de drogas, quando os agentes avistaram “Zóio”, adentrando por duas vezes em um recuo de calçada, onde havia uma caixa para leitura de energia.

Durante as observações, os policiais civis descobriram que o suspeito adotava a dinâmica de manter contato com terceiros em um bar de sua propriedade e, em seguida, saía do estabelecimento utilizando uma bicicleta e se dirigia até o ponto de guarda da droga, na Rua Domingos Mega, onde se localizava o relógio de leitura de energia de uma residência, de fácil aproximação e pouco visível aos moradores, o que facilitava a prática ilícita sem levantar suspeitas.

Diante desse comportamento suspeito e após nova movimentação semelhante, os agentes acompanharam a ação e procederam à abordagem no exato momento em que “Zóio” adentrava o espaço que fica a caixa de leitura de energia para pegar a droga.

Na ação, ao perceber a presença da Polícia Civil, “Zóio” tentou ludibriar os agentes e prosseguir caminhando, mas foi interceptado. Durante a vistoria no local – no espaço que fica o relógio de energia – os investigadores encontraram uma sacola contendo substâncias entorpecentes em meio aos fios do relógio e no chão atrás do poste do relógio. No total foram apreendidos dois tabletes de maconha, que se fracionados renderia aproximadamente 220 porções, além de uma porção menor da mesma droga; ainda havia 50 porções de cocaína e uma balança digital de precisão.

A ocorrência foi apresentada na sede da DISE, onde “Zóio” foi ouvido pelo delegado de polícia, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo autuado por tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça.