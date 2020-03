Em Boletim atualizado no final da tarde de ontem a Secretaria de Saúde divulgou que Votuporanga possui 49 casos de Covid -19 e que ainda não existe nenhum caso positivo. O órgão informou que até o fechamento do boletim não havia saído nenhum resultado das amostras coletadas no município. No Brasil, conforme última atualização do Ministério da Saúde, existem 11.278 casos suspeitos, 428 confirmados e 4 óbitos no Estado de São Paulo.